Более 85 субъектов МСП Москвы стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За полтора года к нацпроекту "Производительность труда" присоединился 81 субъект малого и среднего бизнеса Москвы. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Инструменты национального проекта дают возможность компаниям МСП отрегулировать именно те направления в бизнесе, которые нуждаются в точечной настройке, устранять возникающие проблемы и повышать эффективность работы за счет поиска внутренних резервов", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря участию в проекте столичные МСП смогли увеличить средний показатель выработки почти на 40% и сократить время протекания процессов на 38%. Совокупный экономический доход при этом составил более 500 миллионов рублей.

В частности, компания "HBH", работающая под брендом "Ням-ням", смогла нарастить выпуск сэндвичей с 1,5 до 1,86 тонны в сутки. Это позволило повысить зарплату сотрудникам предприятия на 15%.

Нацпроект "Производительность труда" является мерой государственной поддержки бизнеса. До конца 2024 года участие в нем сможет принять 441 предприятие.

Ранее в Москве расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты МСП. Предприниматели смогут оформить поручительство по займам с помощью "Корпорации "МСП". В 2022 году благодаря подобной возможности предприниматели смогли получить финансирование в размере более 37,7 миллиарда рублей.



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