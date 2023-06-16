Генпрокурор РФ анонсировал проактивный вид надзора в защиту бизнеса

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Генеральная прокуратура России разработала проект приказа о проактивном надзоре прокуроров в защиту бизнеса. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

"Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности", – цитирует его РИА Новости.

По словам генпрокурора, положения документа направлены не на реакцию на уже свершившееся нарушение, а на их предупреждение и недопущение негативных последствий.

Подписать приказ планируют после процедуры общественного обсуждения, сообщил Краснов.

Ранее стало известно, что доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Москве выросла до 90%. Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают рабочими местами три миллиона москвичей. В 2022 году бесплатную помощь от столичных властей получили более 110 тысяч предпринимателей.

