В Москве создан базовый институт проектирования гражданских объектов

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Базовый институт проектирования гражданских объектов создан на базе проектного института "Моспроект-4", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новый центр компетенций станет площадкой, где будут разрабатываться и тестироваться передовые решения для столицы – от умных общественных пространств до объектов строительства нового поколения", – объяснил он.

По его словам, реорганизация поможет вывести проектирование городской среды на новый уровень. Особый акцент будет сделан на внедрении технологий информационного моделирования строительных объектов (BIM), что поможет сократить сроки постройки и сильно снизить затраты.

Центр архитектурных и инженерных компетенций станет не только местом для работы молодых архитекторов, но и экспериментальной территорией для прорабатывания пилотных решений. При этом институт задуман еще и как образовательный центр.

"Здесь будут готовить новое поколение проектировщиков и инженеров, проводить международные конкурсы и создавать среду для профессионального роста молодых специалистов", – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Создание экспертного центра позволит дать новые возможности для архитекторов, а научно-технический совет соберет лучшие решения по инженерии и конструктиву. В результате новая структура сможет сделать столицу еще более комфортным и технологичным городом, резюмировал глава департамента.

Ранее программа реновации жилья в Москве стала лауреатом за лучший проект благоустройства городских пространств премии "Инфрарос" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Премия приурочена к нацпроекту, который объединяет в себе основные направления комплексного развития населенных пунктов.

В рамках реновации на месте устаревших домов в столице появляются современные с улучшенной теплоизоляцией и шумоизоляцией, благодаря чему уменьшаются электропотребление и выбросы углекислого газа. В новостройках устанавливают грузовые лифты и комнаты консьержей, а на первых этажах размещают социальные и коммерческие объекты.

