Японский сад из 260 камней появится в районе Южнопортовом

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Сады в японском стиле создадут в составе строящегося жилого комплекса в юго-восточном районе столицы Южнопортовом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В строящемся на Сосинской улице жилом комплексе обустроят сады в японском стиле из 260 камней разных пород. Эти композиции станут одной из разновидностей ландшафтов проекта, органично дополнив остальные прогулочные зоны", – сказал Бочкарев.

Как уточнил глава Стройкомплекса Москвы, сад камней с зелеными насаждениями создаст эффект дикой природы в черте мегаполиса.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, для формирования эффекта дикой природы в прогулочных зонах вдоль тропинок были оборудованы монокомпозиции из крупных камней, а также точечные и групповые ландшафты из камней. Команда экспертов сконцентрировалась на придании парку естественности, подчеркнул Кузнецов.

Отмечается, что в последние годы вырос спрос на экологичность жилых объектов. В связи с этим одним из уникальных решений стало создание композиций с применением камня. Такие моноландшафты с крупными единичными валунами, напоминающими скалы, определенно становятся новым трендом, резюмировали в столичном Стройкомплексе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 160 территорий столичных школ и детских садов благоустроят в период каникул. Градоначальник отметил, что эти площадки смогут посещать все желающие. Там обеспечат безопасные условия для отдыха горожан, установят освещение и видеонаблюдение, добавил Собянин.

Как подчеркнул мэр Москвы, с 2021 года в столице было благоустроено 600 территорий школ и детских садов.

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