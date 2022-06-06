В Москве откроется Всероссийский центр для незрячих школьников

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Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности, откроется на базе школы-интерната № 1. Центр примет первых учеников уже этой осенью. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Хочу также отметить, что на работу Всероссийского центра для слепых обучающихся в этом году из городского бюджета будет выделено около 22 миллионов рублей, а также пять миллионов рублей из федерального бюджета за счет средств государственной программы "Доступная среда". Планируется, что в 2027/2028 учебном году в центре будут обучаться в общем 48 детей со всех регионов нашей страны", – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Раковой.
Как уточняется, в центр принимаются на очную форму обучения дети с седьмого класса с учетом продления сроков основного общего образования слепых учеников. В период обучения ребята будут жить в школе-интернате № 1, за исключением периода зимних и летних каникул.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта столичных больниц. Он уточнил, что специалисты завершили капитальный ремонт в Центре амбулаторной онкопомощи, Межокружном нефрологическом центре, хирургическом корпусе, гематологическом корпусе, а также в корпусе для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
По его словам, столичные власти в 2022 году всего планируют отремонтировать 11 зданий, в том числе педиатрический корпус Морозовской детской больницы и корпус больницы имени Вересаева, где расположатся терапевтические и хирургические отделения.
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