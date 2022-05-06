Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Активное цветение сакуры начнется в Москве через пару дней, если сохранится теплая погода, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Цветение деревьев зависит от погодных условий. Сейчас на деревьях уже появились первые цветы", – говорится в сообщении.
Полюбоваться цветением японской вишни можно не только в Бирюлевском дендропарке, но и в природном заказнике "Долина реки Сетунь" и природно-историческом парке "Битцевский лес".
Ранее стало известно, что на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела первая сакура. Цветы вишни распустились 2 мая.
Речь идет о вишне Саржента (Prunus sargentii), также известной как вишня сахалинская. Она отличается нежными розовыми цветками. Увидеть легендарное дерево посетители сада могут возле Субтропической оранжереи.
В понедельник в "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура
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