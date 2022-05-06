Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Активное цветение сакуры начнется в Москве через пару дней, если сохранится теплая погода, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"В Бирюлевском дендропарке зацвела сакура. Цветение деревьев зависит от погодных условий. Сейчас на деревьях уже появились первые цветы", – говорится в сообщении.

Полюбоваться цветением японской вишни можно не только в Бирюлевском дендропарке, но и в природном заказнике "Долина реки Сетунь" и природно-историческом парке "Битцевский лес".

Ранее стало известно, что на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела первая сакура. Цветы вишни распустились 2 мая.

Речь идет о вишне Саржента (Prunus sargentii), также известной как вишня сахалинская. Она отличается нежными розовыми цветками. Увидеть легендарное дерево посетители сада могут возле Субтропической оранжереи.

