Кадыров положительно оценил решение Собянина о переносе месторасположения мечети в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина по поводу смены месторасположения новой мечети в столице. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров заявил, что любой конфликт можно решить дипломатическим путем, что и было сделано московскими властями.

"Пока одна часть провокаторов призывала на митинг, а вторая часть провокаторов давила клавиатуры в комментах, чиновники решали проблему. И решили", – написал глава Чечни.

Он отметил, что в России проживает около 30 миллионов мусульман, и естественно, что мечети обязаны быть в местах их проживания, также, как и церкви и сооружения других конфессий.

Кадыров также отметил новое местоположение постройки, которая изначально могла быть возведена у Святого озера. По его мнению, новое место для мечети будет удобнее для прихожан, которые смогут добираться до нее на общественном транспорте.

Он назвал Собянина чутким политиком и хозяйственным градоначальником, а также выразил ему благодарность.

Ранее сообщалось, что Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском. Мэр заявил, что мечеть возведут на участке недалеко от станции Московского метрополитена "Косино", между будущим третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3), Московским скоростным диаметром (МСД) и МКАД.

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

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