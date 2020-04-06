Какие салоны красоты продолжат работу в Москве

В Москве разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией

В Москве разрешили продолжить работу салонам красоты, у которых оформлена медицинская лицензия, сообщает Москва 24.

В самих салонах уверяют – все косметические процедуры выполнить не удастся. Согласно последним требованиям, расстояние между людьми в публичных местах должно быть не менее 1,5 метров.

С учетом этого, из списка доступных услуг сразу вычеркиваются маникюр, педикюр и стрижка. При этом под ударом оказываются как клиенты, так и сами сотрудники.

Что касается выездов на дом, то они невозможны – это прямое нарушение режима самоизоляции. Об этом уже заявили владельцы некоторых салонов красоты.

Ранее сообщалось, что в Москве были выявлены заведения, проводящие процедуры незаконно, несмотря на требование столичных властей прекратить деятельность. Распоряжение они обходят за счет выездного обслуживания.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, салонов красоты и магазинов розничной торговли непродовольственными товарами.

