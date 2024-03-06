Семейный центр отремонтируют в поселении Внуковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москомэкспертиза утвердила проект ремонта семейного центра "Молодая гвардия" в поселении Внуковском. Глава ведомства Иван Щербаков рассказал о том, какие работы планируется провести. Его слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, отремонтируют одно из отделений на первом этаже.

"В ходе ремонта специалисты обновят отделку потолков, стен и полов в помещениях основного и вспомогательного назначения. Также предусматривается замена оконных и дверных блоков", – добавил он.

Речь идет о центре, где высококвалифицированные специалисты помогают родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе "Молодой гвардии" проводятся индивидуальные и групповые занятия.

Ранее стало известно, что в программу столичного капремонта в этом году вошли 2 334 жилых дома, больше всего (463) из них находятся в Центральном административном округе.

Всего за время реализации программы с 2015 года работы выполнили почти в 14 тысячах многоквартирных домов, что является половиной от плана, который рассчитали до 2044 года.



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