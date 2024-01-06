06 января, 10:32Город
Свыше 56 тыс человек прошли обучение в университете Московского транспорта
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Свыше 56 тысяч человек прошли обучение в Корпоративном университете Московского транспорта за прошлый год. На сегодняшний день там действуют более 440 учебных программ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Наши сотрудники могут повысить квалификацию или обучиться новой для них профессии. Транспортный комплекс Москвы развивается, увеличивается количество рабочих мест, поэтому для нас главное – дать работникам возможности для карьерного развития", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
До этого Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве появилось 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. С начала прошлого года в парки поступило свыше 350 электробусов. Ожидается, что в этом году столица получит еще более 820 единиц электробусов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году москвичи совершили более 360 миллионов поездок на МЦД. Протяженность линий наземного метро в 2023 году увеличилась на 74 станции и более чем 170 километров путей.
Кроме того, стало известно, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Как уточнил Ликсутов, рост составил порядка 65%.
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