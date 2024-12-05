Специалисты горячей линии ЕДЦ начали принимать заявки по 18 зимним тематикам

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Москвичи могут обратиться на горячую линию единого диспетчерского центра (ЕДЦ), чтобы оставить заявку по вопросам содержания придомовых территорий зимой. Горожане могут сообщить о неубранном снеге или наледи во дворе, в парковочных карманах или на детской площадке, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году специалисты горячей линии ЕДЦ принимают заявки по 18 различным зимним тематикам. Например, жители могут попросить убрать снег и наледь во дворе, почистить от снега детскую площадку или вход в подъезд, сообщить о низкой температуре горячей воды и многое другое", – уточнила пресс-служба департамента информационных технологий.

К горячей линии подключено уже более 1 тысячи диспетчерских служб. Оператор или голосовой помощник фиксирует адрес, суть проблемы, контакты горожан, после чего формирует заявку, направляет ее в объединенную диспетчерскую службу и сообщает сроки ее выполнения.

Голосовой помощник, созданный на основе искусственного интеллекта (ИИ), способен обработать более 40% поступающих звонков. С 2020 года он принял свыше 15,7 миллиона звонков.

Кроме того, москвичи могут проинформировать о сломанном лифте, отсутствии горячей или холодной воды, неполадках в работе сантехники, сломанном домофоне и другом. Ежедневно на горячую линию поступает около 26 тысяч звонков, из которых 80% обрабатывается в день обращения.

Вместе с тем горожане могут решить вопросы по зимним темам на портале "Наш город". За 13 лет работы число его пользователей достигло более 2,3 миллиона. С начала текущего года при помощи портала горожане решили около 1,9 миллиона вопросов.

Ранее улучшенная форма подачи заявления на оформление карты москвича появилась на портале mos.ru. Теперь на протяжении всего оформления пользователь будет видеть подсказки и рекомендации, а предварительная проверка поможет избежать ошибок. Также гражданам не нужно указывать запись полиса ОМС на карту, так как для жителей региона он запишется автоматически.

