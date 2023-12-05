Отделочные работы начались в вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Устройство основных конструкций подземного вестибюля строящейся станции столичного метро "ЗИЛ" завершено, специалисты приступили к черновой отделке. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, монолитные работы выполнили, в настоящее время рабочие занимаются кирпичными перегородками в служебных помещениях и черновыми архитектурно-отделочными работами. Кроме того, там продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы, уточнил Бочкарев.

Отмечается, что у станции будет один подземный вестибюль, который выйдет к парку "Тюфелева роща" и улице Лисицкого, также планируется сделать пересадку на одноименную станцию будущей Бирюлевской линии.

Станция "ЗИЛ" будет конечной на Троицкой линии, поэтому перед ней и за ней сделают оборотные тупики, чтобы поезда могли там останавливаться и разворачиваться. На одном из таких участков уже закончили монолитные работы, засыпали котлован и начали устройство верхнего строения пути.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительная готовность будущей станции "Тютчевская" Троицкой линии составляет 80%. Сейчас там продолжаются отделочные работы.

Он отметил высокую степень готовности новой ветки метро и поручил закончить строительство досрочно.

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