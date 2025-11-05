Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные системы жизнеобеспечения работали бесперебойно в праздничные дни, аварийных отключений не было. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 2 по 4 ноября включительно на всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что на всех жилых и нежилых объектах был введен особый режим проверок соблюдения пожарной безопасности. К немедленному реагированию был подготовлен личный состав пожарно-спасательных подразделений, а также аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Кроме того, внимательнее контролировалась работа инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Бирюков добавил, что необходимый резерв мощности поддерживается во всех сферах жизнеобеспечения города. Это помогает обеспечить бесперебойное снабжение потребителей.

В праздничные дни особое внимание было уделено уборке магистралей, общественных пространств, улиц, дворов и пешеходных зон. Для этого были задействованы бригады ручной уборки и специальная техника.

Ранее сообщалось, что 5,5 тысячи автобусов, трамваев и электробусов в столице украсили ко Дню народного единства. Они курсировали по городу с флагами России и гербом Москвы. Водители общественного транспорта в этот день работали в парадной форме.

