Москвичам рассказали, как выдать гостевой доступ к платформе "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи выдали гостевой доступ на платформе "Электронный дом" более пяти тысяч раз. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

Через платформу пользователи могут оформить начальный, базовый или повышенный уровней гостевого доступа. Какой вариант предоставить гостю, решает владелец. Пользователи "Электронного дома" могут оформить доступ к возможностям платформы родственникам, друзьям или арендаторам.

Начальный уровень позволяет видеть разделы "Электронного дома", относящиеся только к конкретному дому и квартире. Базовый уровень открывает доступ к отправке заявок о неполадках или сообщений в управляющую организацию.

С помощью повышенного уровня доступа пользователь может оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, публиковать объявления, общаться в чатах.

Оформить гостевой доступ можно через сайт, с помощью приложения "Электронный дом Москва".

Ранее сообщалось, что ежедневно в Москве выполняют более 400 заявок, отправленных жителями через "Электронный дом". За все время работы платформы специалисты решили более 110 тысяч вопросов по уборке, выполнили свыше 60 тысяч заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, и более 30 тысяч раз починили неисправную дверь в подъезде.

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