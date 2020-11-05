Возведение 68-этажной башни в "Москва-Сити" планируется завершить в ноябре

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице завершается возведение 68-этажной башни Московского международного делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
В сообщении отмечается, что сооружение является второй очередью комплекса Neva Towers. Завершить работы, сообщается в ведомстве, планируют в ноябре.
"Специалисты комитета ведут итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ. После устранения выявленных замечаний объект введут в эксплуатацию", – добавляют в пресс-службе.
Объект строят на Краснопресненской набережной, работы осуществляются за счет инвестора. Комплекс включает в себя две башни (высота – 68 и 79 этажей). Здания объединяет 4-этажный стилобат, а также подземная часть. Общая площадь сооружений составляет 357 тысяч квадратных метров. В высотках разместят офисные помещения и апартаменты, также по проекту предусмотрена организация более 2 000 парковочных мест.
В сообщении отмечается, что в прошлом году в эксплуатацию ввели первую очередь комплекса – 79-этажный небоскреб.
"По поручению Сергея Собянина комитет также усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Ранее стало известно, что Мосгосстройнадзор разрешил строительство жилого дома в Марьиной Роще по программе реновации. В доме оборудуют 61 однокомнатную, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составит 8 тысяч 40 квадратных метров.
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