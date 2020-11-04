В Москве началась проходка правого тоннеля между станциями "Лианозово" и "Физтех"

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось строительство правого перегонного тоннеля от станции "Лианозово" до станции "Физтех". Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, длина его составит 2 345 метров.
"Щит пройдет под Савеловским направлением железной дороги между платформами Марк и Лианозово, вдоль зоны жилой застройки на улице Псковская, пересечет МКАД, далее вдоль улицы Летчика Сирина, а потом выйдет в котлован станции "Физтех" в районе бульвара Академика Ландау", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам специалиста, работы ведут в несколько этапов. Первых из них представляет собой продление Люблинско-Дмитровской линии от главных путей за станцией "Селигерская" вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским железнодорожным направлением.
На указанном участке будут размещены станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Далее метро направят в район Северный.
Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в районе станции "Лианозово" подготовлены ограждающие котлован конструкции, произведен анализ грунта. Что касается платформы "Улица 800-летия Москвы", то там заканчиваются работы по устройству крепления котлована.
В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, новые станции метро улучшат транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово.
Еще 25 станций метро планируют открыть в 2021–2023 годах в Москве. Об этом накануне рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, запланированы также четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей.
В Москве построят 25 новых станций метро за три года
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