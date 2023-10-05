В Московском дворце пионеров отреставрировали фриз над входом в концертный зал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Над входом в концертный зал Московского дворца пионеров на Воробьевых горах отреставрировали барельеф "Музыка". Бетонный фриз очистили, заделали трещины, восстановили утраченные элементы и обработали защитными составами, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.

"При обследовании фриза "Музыка" были выявлены множественные нитевидные дефекты и трещины на стыках блоков. <...> На торце барельефа наблюдалась утрата штукатурного основания, местами обнажился его коррозированный металлический каркас, ремонтная покраска шелушилась и осыпалась", – рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента Максим Гордиенко.

Уточняется, что фриз сначала очистили от загрязнений и поздних покрасок, затем обработали композицию составом против плесени. Провели антикоррозийную защиту металлического каркаса, заделали трещины и восполнили утраты. Затем рисунок барельефа укрепили реставрационными составами, нанесли шпатлевку и финальную покраску.

Скульптурная композиция "Музыка" контрастирует с панно "Юные ленинцы" на главном корпусе. Композиция создана советскими и российскими скульпторами Ириной и Юрием Александровыми и художниками Андреем Васнецовым и Виктором Элькониным, уточняют в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичная Госинспекция с 2020 года выявила и восстановила 520 ветхих московских построек. А за 8 месяцев 2023 года в Москве отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза больше аналогичного периода 2022 года.

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