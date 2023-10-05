Андрей Бочкарев рассказал об архитектурном оформлении комплекса зданий НКЦ

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В комплексе зданий Национального космического центра (НКЦ) продолжается архитектурное оформление фасадов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, что обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров", – отметил заммэра.

По его словам, оформление центра будет выполнено в единой архитектурной стилистике. Специалисты оформляют фасады светопрозрачными модулями. Общая площадь фасадных систем составляет 140 тысяч квадратных метров, из них 120 тысяч "квадратов" занимают светопрозрачные конструкции.

В свою очередь, руководитель строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков рассказал, что художественное оформление НКЦ состоит из современных материалов и архитектурного стекла, которые в совокупности подчеркивают геометрию всего комплекса центра.

Маслаков отметил, что в зоне галереи центра обустраивается интерьерный фасад. Для осуществления этой задачи специалисты применяют структурное остекление и конструкции системы стойка-ригель. При оформлении внешней высотной части используются светопрозрачные модульные фасады, а также вертикальные ламели высотой в один этаж. Кроме того, после завершения всех работ все здания комплекса приобретут единый облик.

Эксперт добавил, что на 288-метровую башню установят 40-метровый шпиль, акцентирующий северный угол высотки. А на самом верху шпиля будет находиться прожектор, а по вертикали оборудуют линейные светильники. Отмечается, что холодный свет визуально разделит высотную часть от остального объема центра, а теплый свет установят по всей низкоэтажной части комплекса зданий.

Накануне Сергей Собянин во время осмотра хода строительства НКЦ совместно с директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым и зампредседателя правительства РФ – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым заявил о завершении монтажа основных конструкций будущего НКЦ на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

Собянин сказал, что в настоящее время все 47 этажей комплекса смонтированы, работники приступили к фасадным, отделочным работам, инженерии. Сейчас согласовывается техническое задание на технологическую часть. На данный момент объект готов на 62%. В работах участвуют около 2,1 тысячи человек.

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ