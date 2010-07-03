Новую ж/д платформу Косино планируют построить в составе ТПУ

14:23
14:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новую железнодорожную платформу Косино могут построить в составе одноименного транспортно-пересадочного узла в 2023 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы с железнодорожниками проектируем строительство новой станции Косино, теплый переход на станцию метро "Косино". Проекты уже согласованы, думаю, что в 2023 году она появится в хорошем благоустроенном виде", – цитирует его Агентство "Москва".
Сергей Собянин отмечал, что ТПУ "Косино" станет одним из крупнейших в городе. Он объединит две линии подземки – Некрасовскую и Таганско-Краснопресненскую, железную дорогу, наземный транспорт и перехватывающий паркинг.
А в 2020 году достроят ТПУ "Рязанская". Он находится на пересечении Рязанского проспекта с улицей Нижегородской и МЦК.
Узел включает четыре вида транспорта. Это станция МЦК Нижегородская, две одноименные станции подземки Некрасовской и Большой кольцевой линий и железнодорожная платформа Карачарово. Строительство Некрасовской ветки и ТПУ "Рязанская" улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы, Люберец и других близлежащих городов области.
До 2020 года в Москве организуют более 250 ТПУ. Часть из них будут плоскостными – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро. В ТиНАО до 2035 года появится 24 узла.
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