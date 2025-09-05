Праздник винограда с дегустацией состоится в "Аптекарском огороде" 20 сентября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Большой праздник винограда с дегустацией состоится в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарском огороде" 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Это мероприятие пройдет в день торжественного открытия ежегодной выставки самого большого урожая России "Овощи-гиганты".

На дегустации будут представлены столовые и технические сорта винограда, выращенные в Подмосковье. Вместе с тем гости смогут проконсультироваться с экспертами, с чего лучше начать выращивать виноград на даче.

