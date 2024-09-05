Депутат МГД Семенников поучаствовал в празднике урожая в Ясеневе

Фото: Ольга Нагорнова

В Ясеневе состоялся Праздник урожая. Центр спорта и досуга "Атлант" пригласил москвичей в сквер Олимпийских чемпионов, чтобы восхититься достижениями многочисленных садоводов и огородников, проживающих в районе, а заодно принять участие в развлекательной программе.

Уже по первому конкурсу на лучшее соленье стало понятно, что голодным здесь точно не останешься. Победителя в этой номинации горожане определяли по итогам дегустации закусок. Праздничную атмосферу органично дополняли вокальные номера от известных коллективов.

"Сквер Олимпийских чемпионов стал для нашего района настоящим центром притяжения. Там, где еще недавно был пустырь, теперь проводятся концерты, кинопоказы, даются уроки танцев. Буквально на днях завершился фестиваль с участием звезд российской эстрады. Ясеневу очень не хватало масштабного общественного места, куда можно прийти с семьей и отлично провести время!" – отметил депутат Московской городской думы Александр Семенников.

Он рассказал, что в сквере могут заниматься спортом все желающие, и поделился секретами своей диеты, которую он соблюдает в дни тренировок. Программу продолжил конкурс на лучшую шарлотку. Тем временем для детей проводили творческие мастер-классы, а взрослые слушали выступления музыкальных коллективов. Кроме того, в распоряжении детей был батут, а для ребят постарше провели игру в лазертаг. Под занавес состоялся еще один конкурс – на самую сногсшибательную тыкву. Плод-победитель на месте съесть не получилось. Блюдо из него будет приготовлено чуть позже.

Между тем москвичам напомнили о правилах обработки грядок после сбора урожая. По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, после сбора урожая нужно подождать 3–5 дней, чтобы "почва отдохнула". Далее нужно аккуратно убрать все остатки того, что там росло. Например, выкопать корни от капусты.

Затем необходимо заняться обработкой почвы: для уничтожения возбудителей болезней следует полить грядки специальным фунгицидом. А через пять дней после обеззараживания можно "подселить" в землю полезные микроорганизмы, подчеркнула эксперт.