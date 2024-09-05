Директор МДОО Лисовенко рассказал о благоустройстве стадиона на Палехской улице

Фото: Софья Быкова

Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко проинформировал инициативную группу жителей СВАО о перспективах благоустройства межшкольного стадиона на Палехской улице, 8–10.

В начале августа 2024 года представители общественных спортивных организаций Ярославского района обратились с просьбой о содействии в проведении комплексной реконструкции этого важного спортивного объекта. В районе отсутствуют современные спортивные кластеры и межшкольные площадки для полноценного занятия спортом.

Стадион на Палехской последний раз приводили в порядок в 2014 году: обновили газон футбольного поля, покрытие беговой дорожки, оборудовали зону воркаута, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, локацию для детских игр. С тех пор стадион стал центром притяжения жителей различных возрастов Ярославского, Бабушкинского и Лосиноостровского районов.

Сегодня этот спортивный объект нуждается в реконструкции с применением современных, инновационных технологий. Стадион пользуется большим спросом из-за удобного расположения. Он находится в центре Ярославки, что позволяет людям быстро добираться до него как на общественном, так и личном транспорте. В поддержку народной инициативы были собраны более 350 подписей, которые Лисовенко передал в префектуру СВАО. Он сообщил, что обращение принято для дальнейшего рассмотрения.

"Межшкольный стадион на Палехской улице нуждается в реконструкции. На данном этапе вместе с жителями СВАО мы сделали первый важный шаг к воплощению этой важной народной инициативы. Обращение принято префектурой Северо-Востока Москвы к рассмотрению. Надеюсь, решение будет принято в пользу москвичей. Держу вопрос на контроле. О развитии ситуации буду информировать инициативную группу", – сказал Лисовенко.

В этом году в Москве будут благоустроены около 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. Например, в районе Коньково сделают новый спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.

Помимо этого, на Лужнецкой набережной после реконструкции уже открылся универсальный спортивный зал "Дружба" и Дворец тенниса.

