Депутат Мосгордумы Семенников проверил ход строительства спорткластера в Ясеневе

Фото: Ольга Нагорнова

Депутат Московской городской думы Александр Семенников оценил процесс обустройства спортивного кластера по Литовскому бульвару, дому 3, корпусу 3, в Ясеневе. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"По обращениям граждан здесь будут дополнительно установлены теннисные столы, их монтаж уже ведется. Кроме того, жители попросили, чтобы на волейбольную площадку была нанесена разметка. А для соблюдения чистоты по периметру разместят урны. Важно, что город учитывает мнение людей при строительстве такого крупного спортивного объекта и благоустройстве территории. Уверен, жители Ясенева и соседних районов будут довольны", – отметил Семенников.

Парламентарий добавил, что "осталось сделать несколько важных штрихов", чтобы комплекс с футбольным полем, волейбольным сектором и тренажерами обрел завершенный вид. Семенников также пообещал проконтролировать, чтобы кластер открылся в срок. По его словам, такие кластеры должны стать новым стандартом для столицы.

"Физкультура и спорт – важнейшие составляющие здорового образа жизни. И у каждого жителя района должна быть возможность заниматься спортом рядом со своим домом", – добавил он.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время на Литовском бульваре будет открыт еще один многофункциональный спортивный объект.

Тем временем в Москве в 2024 году будут благоустроены около 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом. Например, в районе Коньково сделают новый спортивный кластер с футбольным полем на улице Генерала Антонова.

Помимо этого, на Лужнецкой набережной после реконструкции уже открылся универсальный спортивный зал "Дружба" и Дворец тенниса.