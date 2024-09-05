Депутат МГД Метлина проинспектировала благоустройство улиц в районе Коньково

Фото: https://vk.com/metlina_natalia

Завершились работы по приведению в порядок общественных пространств в районе Коньково в границах квартала Профсоюзная–Бутлерова–Генерала Антонова–Введенского, сообщила журналистам депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

В 2024 году в рамках реализации программы комплексного благоустройства, направленной на создание качественной городской среды, была проведена масштабная работа, охватившая территорию в 62,29 гектара.

"Коньково стал одним из самых удобных для жизни районов Москвы. Он стал более комфортным и уютным для жителей, я лично контролировала ход работ. В результате благоустройства появились новые пешеходные маршруты, обновленные детские и спортивные площадки, а также уютные зоны отдыха вокруг Деревлевского пруда", – отметила Наталия Метлина.

В рамках работ были выполнены следующие виды работ: устройство пешеходных маршрутов общей длиной около одного километра, благоустройство территории вокруг Деревлевского пруда с устройством смотровой площадки и амфитеатра, создан спортивный кластер, проведен ремонт 5 спортивных и 12 детских площадок.

Кроме того, проведена установка новой садово-парковой мебели, ремонт асфальта и тротуаров. По просьбе жителей добавлено несколько парковочных карманов, установлены новые опоры освещения, чтобы сделать район более безопасным. Также посажен новый газон.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы Коньково становился еще более приятным местом для жизни, – подчеркнула Наталия Метлина. – В планах – дальнейшее благоустройство территорий, создание новых зон отдыха и реализация других проектов, направленных на повышение качества жизни жителей".

Ранее после благоустройства открылся Покровский парк в Южном Чертанове. В парке были восстановлены газоны, высажены новые деревья и отремонтированы дороги. Также там установили новое наружное освещение, которое позволит местным жителям с комфортом гулять в парке в любое время.