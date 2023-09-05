Новые объекты образования появятся на юге и северо-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Два объекта образования планируется построить на юге и северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что образовательные учреждения построят за счет городского бюджета. По ее словам, развитие образовательной инфраструктуры идет параллельно с комплексным развитием районов.

Первый из объектов расположится на Медынской улице, з/у 6Б/2. На участке площадью около одного гектара построят образовательное учреждение площадью 9 тысяч квадратных метров и высотой до 25 метров.

Второй участок в 1,9 гектара находится на Алтуфьевском шоссе, 53. Площадь будущего здания составит около 19 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детсадов в Москве. Он отметил, что с 2021 года в городе обновили около 770 территорий образовательных учреждений, в том числе 167 территорий в этом году.

Шесть социальных объектов построят в ЖК "Царицыно"