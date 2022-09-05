Заброшенный участок реорганизуют в Тимирязевском районе столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве заключили договор с компанией Stone Hedge, которая реорганизует заброшенный участок в Тимирязевском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Stone Hedge планирует возвести на участке бизнес-центр площадью 50 000 квадратных метров. Заммэра города Владимир Ефимов пояснил, что компания планирует вложить в проект 7 миллиардов рублей.

"На участке уже много лет находится недостроенный пятиэтажный гараж-стоянка. Благодаря реализации проекта здесь возведут современный деловой центр и паркинг. В результате в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

Участок окружен жилой застройкой и отличается высокой транспортной доступностью. В частности, рядом находятся станция "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, станции МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что восьмой договор с компанией заключили на пять лет.

"За это время инвестору необходимо возвести на участке современный бизнес-центр класса А общей площадью 50 тысяч квадратных метров, в состав которого войдут офисы, магазины, банки, кафе и рестораны, а также паркинг. В настоящее время договор прошел процедуру регистрации", – отметил Гаман.

Гендиректор Stone Hedge Максим Гейзер подчеркнул, что проектом предусмотрено строительство бизнес-центра с офисной башней в 23 этажа. По его словам, основные строительные работы могут начаться в 2023 году.

Ранее подписанные договоры предполагают реорганизацию участков бывших промзон "Октябрьское поле", "Кунцево", "Алтуфьевское шоссе", "Братцево", "Коровино" и территорию на улице Никулинской. В общей сложности там возведут жилую, общественно-деловую и производственную застройку.

Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют. Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.

