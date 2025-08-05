"Москвариум" проведет фестиваль в честь своего юбилея

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ организует фестиваль в честь своего 10-летия с 8 по 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В честь юбилея в "Москвариуме" подготовили насыщенную развлекательную программу. С 8 по 10 августа на втором этаже центра пройдет масштабный тематический фестиваль", – указано в сообщении.

В течение трех дней гостям предложат принять участие в квизах, мастер-классах и интерактивных лекциях. Для детей пройдут шоу мыльных пузырей, выступления воздушного театра, научные и развлекательные шоу, а для подростков – интерактивные лекции и мастер-классы.

Также на территории комплекса состоится фестиваль воздушных змеев.

"Москвариум" стал одним из самых популярных павильонов и за 10 лет работы принял более 18 миллионов посетителей. Общий объем воды в центре достигает 25 миллионов литров, а коллекция насчитывает 600 видов и 12 тысяч водных обитателей.

В "Москвариуме" регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. Например, в сотрудничестве с Михаилом Мироновым, Вячеславом Кулаевым, Василием Козарем и другими известными режиссерами были созданы 11 водных шоу.

