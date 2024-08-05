Имя Героя Советского Союза Сечкина планируют увековечить в Печатниках

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Возможность присвоения Проектируемому проезду № 4294 имени Героя Советского Союза Николая Сечкина обсудили на заседании совета депутатов в Печатниках, передает Агентство "Москва".

"Николай Сечкин был единственным Героем Советского Союза, который жил в Печатниках. Хорошо знала его лично. Он всегда был активным, деятельным, делился своим опытом. Конечно, я поддержала инициативу совета ветеранов, пообещала помочь", – сказала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Она напомнила, что с идеей увековечить память Николая Сечкина выступил совет ветеранов района Печатники – представители организации попросили Людмилу Стебенкову помочь в ее реализации.

Как отметил в свою очередь глава муниципального округа Печатники Алексей Урюпин, Николая Сечкина знали многие жители.

"Он был активным жителем, проводил патриотическую, воспитательную работу. Приходил в школы, общался с детьми и педагогами", – добавил Урюпин.

Совет депутатов Печатников поддержал обращение депутата Мосгордумы. Теперь окончательное решение должны принять городские власти.

Ранее более 1,5 тысячи подписей жителей Нагорного района собрано под коллективным обращением о комплексном благоустройстве Черноморского бульвара, в ближайшие дни они будут переданы в префектуру Южного административного округа столицы.