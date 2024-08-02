Более 1,5 тыс подписей собрали жители за благоустройство Черноморского бульвара

Фото: Тимофей Мелентьев

Более 1,5 тысячи подписей жителей Нагорного района собрано под коллективным обращением о комплексном благоустройстве Черноморского бульвара, в ближайшие дни они будут переданы в префектуру Южного административного округа столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

К ней обратилась инициативная группа жителей Нагорного района. Москвичи обратили внимание, что в соседнем районе Зюзино территория Черноморского бульвара существенно обновлена: оборудованы детская и спортивная площадки, зона тихого отдыха, появились цветники и газоны, обустроены тропинки и дорожки.

"Сейчас работы проводятся и на той части бульвара, которая расположена в Нагорном районе. Однако речь идет о частичном благоустройстве – замене асфальтового покрытия, бордюрного камня, урн и лавочек. Жители хотят, чтобы эта территория была также полностью облагорожена, включая обновление детской площадки и оборудование зоны для воркаута", – рассказала Ольга Мельникова.

По ее словам, после комплексного благоустройства Черноморский бульвар в Нагорном районе станет уютным многофункциональным общественным пространством для горожан всех возрастов.

"Уверена, что вопрос решится в самые короткие сроки, потому что команда мэра Москвы всегда прислушивается к мнению жителей", – добавила депутат.

Ранее жители района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой оказать содействие в благоустройстве территории рядом со школой, расположенной на улице Гурьянова, доме 71. Для того чтобы сделать путь учащихся более удобным и безопасным, было предложено перенести калитку ближе к центру забора, так, чтобы она располагалась напротив входа в саму школу.

