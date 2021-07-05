Три новостройки в ВАО передали под заселение в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин объявил, что в Восточном административном округе столице переданы под заселение три новостройки по программе реновации.
Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, два строения располагаются в районе Перово, еще одно – в Восточном Измайлове.
В Перове жители корпусов 1 и 2 дома 9 по улице Плющева переедут в дом 18 на улице Плеханова. Также более 15 семей из домов по адресам 2-я Владимирская улица, дом 30, корпус 1, и 2-я Владимирская улица, дом 28, корпус 1, переедут в новостройку – дом 30 по 2-й Владимирской улице.
В новый дом 27/1 на 15-й Парковой улице переедут жители корпусов 1 и 3 дома 71/25 на Измайловском бульваре, дома 71/25, корпуса 3, и дома 71/25, корпуса 1, на Измайловском бульваре.
В общей сложности программа реновации в ВАО затрагивает 1 062 дома. Новые квартиры получат более 78 тысяч семей.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что первые проекты кварталов реновации будут завершены в столице в течение ближайших двух-трех лет. Программу реализуют при помощи концепции международных архитектурных бюро.
"Это наш город": 30 тыс москвичей переедут в дома по программе реновации до конца года
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