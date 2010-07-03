Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение в районе проспекта Защитников Москвы ограничили по 25 декабря из-за строительства ТПУ "Некрасовка", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать круглосуточно на пересечении улиц Покровской и Рождественской, улиц Сочинской и Рождественской, улиц Рождественской и Липчанского.

Уточняется, что ограничения действуют на участке до трех полос с обустройством временных уширений.

Ранее сообщалось, что на Некрасовской линии метрополитена возведут семь транспортно-пересадочных узлов. На базе станции метро "Некрасовка" будет создан крупный ТПУ с ФОКом, ледовым дворцом и бассейном.