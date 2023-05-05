Фото: пресс-служба КОСиМП

Волонтеры Москвы примут активное участие в программах, приуроченных к 9 Мая. Патриотическое направление в городе объединяет почти 15,5 тысячи добровольцев. Об их работе рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В этом году празднуется 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, напомнила она. Для россиян это особый день, подчеркнула Сергунина.

"Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий", – уточнила заммэра.

Так, 6 мая начнет работать штаб, который отвечает за встречу ветеранов, приезжающих в Москву из других субъектов РФ. Группы добровольцев будут распределены таким образом, чтобы можно было охватить три аэропорта и семь столичных вокзалов. Они помогут прибывшим добраться до гостиниц, расположиться на месте и спланировать посещение мероприятий, посвященных Дню Победы. После их завершения ветеранов также проводят на поезд или самолет.

Кроме того, Сергунина отметила, что в 2023 году волонтеры Москвы впервые примут участие в акции "Улицы героев". С 6 по 8 мая они будут раздавать москвичам и гостям столицы буклеты, в которых рассказывается об участниках Великой Отечественной войны, в честь которых были названы улицы и проспекты города. Электронный вариант доступен по ссылке.

7 и 8 мая волонтеры будут раздавать гражданам георгиевские ленточки. Всего в этом году планируется вручить свыше 250 тысяч лент.

Также Сергунина рассказала, что добровольцы часто помогают проводить всероссийские и международные акции и другие мероприятия. Волонтеры всегда готовы оказать необходимую поддержку ветеранам: доставить продукты, поздравить со знаменательными датами, отправить письмо с добрыми пожеланиями. Они также участвуют в уборке территорий рядом с памятниками и мемориалами.

Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут узнать подробную информацию на сайте "Мосволонтер".

Ранее стало известно, что к команде ресурсного центра "Мосволонтер" с начала этого года присоединились 10 тысяч человек, всего в нее входят более 175 тысяч участников. В Москве насчитывается более миллиона волонтеров.

Правительство столицы оказывает поддержку волонтерскому движению, помогает развивать его и поощрять активных участников. По словам Сергуниной, в прошлом году был учрежден знак отличия "Волонтер Москвы", который уже смогли получить 30 активных граждан.



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