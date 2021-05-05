Четыре подстанции скорой помощи планируют построить в Москве до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в ближайшие годы планируют ускорить строительство социальной инфраструктуры, особое внимание уделят объектам здравоохранения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москва приняла решение нарастить темпы строительства социальных объектов, при этом в ближайшие годы будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры. В частности, к концу 2022 года планируется ввести четыре подстанции скорой помощи на 66 машино-мест", – заявил Бочкарев.

Ранее стало известно, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.