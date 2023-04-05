Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартует смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда.

Целью конкурса является снижение производственного травматизма, улучшение условий труда, профилактика по предупреждению получения травм на рабочем месте и профессиональной заболеваемости в столичных компаниях. Задачи – изучение и распространение позитивного опыта работы в области охраны труда, увеличение проявления интереса работодателей в формировании безопасных условий для сотрудников, а также усиление внимания к данной теме.

К участию в конкурсе допускаются все организации Москвы. Победитель определится после проведения трех этапов мероприятия.

Первый этап проходит с 20 марта по 30 апреля. За это время отбираются кандидаты среди структурных подразделений столичных организаций. Второй этап начнется 30 апреля и завершится 29 мая. Префектуры административных округов города, отраслевые и функциональные органы исполнительной власти Москвы определят победителей среди представленных организаций.

В заключительный этап, который намечен на период с 29 мая по 15 июля, пройдет отбор среди организаций-победителей второго тура. Награждение состоится в июле-сентябре этого года.

Чтобы принять участие в конкурсе, руководители компаний должны отправить пояснительную записку с информацией о выполнении условий смотра-конкурса, заявкой на участие, информационной картой участника, которая содержит основные показатели работы по охране труда в организации за прошедшие три года.

Победители будут определены по следующим критериям:

отсутствие несчастных случаев;

снижение общего числа несчастных случаев на производстве;

материальные затраты на охрану труда, в том числе из расчета на одного работника;

проведение специальной оценки условий труда;

наличие службы или специалиста охраны труда;

наличие системы управления охраной труда;

наличие коллективного договора с разделом "Условия и охрана труда";

наличие комитета или комиссии по охране труда;

проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников, включая руководителей, специалистов, членов комиссии и уполномоченных лиц;

наличие распорядительной и учетной документации по охране труда;

наличие кабинетов и уголков по охране труда.

Более 7 тысяч столичных организаций приняли участие в смотре-конкурсе за 10 лет. Благодаря его проведению в Москве травматизм снизился на 30%. Также были улучшены условия труда на 300 тысячах рабочих мест и в два раза увеличено финансирование охраны труда.

Конкурс организован департаментом труда и социальной защиты населения столицы совместно с региональными органами исполнительной власти, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) под эгидой правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что с момента старта регистрации на конкурс "Лидеры России" было подано 17,5 тысячи заявок.

В рамках конкурса участники смогут продемонстрировать знания в профессиональных сферах, в том числе в отраслях здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других.

Принять участие в конкурсе могут руководители из РФ и других стран в возрасте до 55 лет, имеющие опыт в управлении от двух лет.



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