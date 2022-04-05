Ефимов: в 2021 году объемы машиностроения в Москве были увеличены в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предприятия машиностроительной отрасли Москвы стабильно наращивают объемы производства. В 2021 году они были увеличены в 4 раза, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объемы изготавливаемых машин и насосного, компрессорного, лифтового и другого оборудования, входящего в эту группу, по отношению к 2020 году. Рост продолжился и в этом году: в январе производство увеличилось на 68,7% по сравнению с январем прошлого года", – рассказал он, отметив, что по итогам первых двух месяцев 2022 года этот рост составил 95,7%.
По словам вице-мэра, в столице работают 249 предприятий, занимающихся производством машин и оборудования, 47 из которых являются средними и крупными. 14 компаний в Москве создают гидравлическое и пневматическое оборудование, а 18 – холодильное и вентиляционное.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что еще 18 предприятий создают подъемно-транспортную технику, в том числе лифты. В 2021 году в Москве собрали 15 тысяч лифтов – это половина от суммарного показателя всей России.
Ранее Ефимов рассказал, что объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4% за первые два месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Он отметил, что в Москве работают 84 фармацевтических предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек.
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