18 столичных предприятий присоединились к проекту "Производительность труда"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве 18 предприятий присоединились к проекту "Производительность труда". За три месяца 2022 года организации подали 130 заявок на участие в программе. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что пять производителей уже приступили к реализации нацпроекта. По его словам, компаниям нужно изменить систему ценностей и научиться максимально эффективно использовать внутренние возможности, чтобы сохранить конкурентоспособность.

"Национальный проект "Производительность труда" становится драйвером позитивных изменений. Участие в нем позволит компаниям сократить издержки, объем незавершенного производства и время создания продукции, а также повысить ее качество", – добавил он.

Так, к проекту присоединились предприятия молочной промышленности, микроэлектроники, кабельный завод и компании других отраслей.

Ранее сообщалось, что на крупнейшем российском предприятии по производству бесконтактных санитайзеров в Москве стартовал национальный проект "Производительность труда". Пуртов заявил, что внедрение нацпроекта позволит увеличить выработку предприятия на более чем 30% при прежнем количестве работников и рабочих часов.

