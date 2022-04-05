В Москве отремонтируют жилой дом в стиле сталинского ампира на Ленинском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2022 году в Москве отремонтируют жилой дом 1956 года постройки в стиле стального ампира на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Восьмиэтажный жилой дом с 20 подъездами имеет площадь фасада более 44 000 квадратных метров. В рамках проекта в доме капитально отремонтируют фасад, крышу, подъезды, а также заменят внутридомовые инженерные системы.
Специалисты восстановят повреждения в кирпичной кладке, декорированные элементы на внешней стороне фасада. В конце здание покрасят в первоначальный цвет. Рабочие также демонтируют стропильные ноги и изношенные подкровельный настил, а на их место установят новые деревянные конструкции хвойных пород. По всему периметру крыши заменят защитные ограждения.
Ремонт пройдет во всех местах общего пользования: в подъездах заменят плитку, почтовые ящики, входные и тамбурные двери, отремонтируют ступени и перила,
Ранее сообщалось, что в столице в текущем году отремонтируют один из самых длинных многоквартирных домов. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал и внутридомовые инженерные системы. Уточняется, что в ходе работ фасад дома очистят и покрасят акриловой краской, нанесут специальный раствор против грибка, заполнят щели и трещины. Специалисты также обновят кровлю.
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