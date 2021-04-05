В Москве реорганизуют еще семь участков бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице реорганизуют еще семь участков бывших промзон: Грайворонова, Зюзина, Каширского Шоссе, Бескудникова, Кунцева, Коровина и Теплого Стана. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проекты решений о комплексном развитии территорий приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии. Общая площадь этих промышленных зон превышает 77 гектаров. Размеры участков варьируются от 6,76 до 18,16 гектара.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, после реорганизации там появятся современные экологичные производства, жилые дома, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Благодаря реализации этих проектов город получит около 18 тысяч рабочих мест.
На указанных участках возведут более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Промышленные здания там займут 173 тысячи квадратных метров, а общественно-деловая застройка – 342 тысячи квадратных метров. В общей сложности реализация проектов займет от 5 до 13 лет.
Ранее по инициативе города было решено провести комплексное развитие еще четырех территорий. На участках бывших промзон Братцево, Чертаново, Южное Бутово и Алтуфьевское Шоссе появятся объекты производственного и общественно-делового назначения площадью почти 60 гектаров. Соответственно, там будет создано более 15 тысяч рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Москве начнут по новым правилам развивать бывшие промышленные зоны. Теперь контракты с инвесторами, готовыми развивать данные территории, будут заключаться быстрее. Ранее период от принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора составлял около 340 дней. Теперь он сокращен до 170.
Данное нововведение позволит привлекать инвесторов, а также создавать новые микрорайоны на площади свыше 1 900 гектаров. Реорганизация бывших промзон приведет к созданию более 500 тысяч рабочих мест.
Объем инвестиций составит около семи триллионов рублей, при этом три триллиона рублей поступит в бюджет столицы. Речь идет о создании технопарков, жилых домов, общественных пространств.
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