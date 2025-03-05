Здание бывшего детсада со скульптурами слонов отреставрируют в Щукине

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Инвесторы смогут приобрести здание бывшего детского сада № 333 в столичном районе Щукино и отреставрировать его, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

После реконструкции объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения предприниматель сможет открыть здесь развивающий центр, пансион или другое учреждение. Общая площадь объекта составляет свыше 1 700 квадратных метров. Здание образовательного назначения, расположенное на улице Маршала Василевского, было построено в 1936 году.

"Главный символ бывшего детского сада – плескательный бассейн, украшенный оградой из балясин и четырьмя скульптурами слонов", – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Архитектура ОКН сочетает в себя конструктивизм и сталинский неоклассицизм, а также имеет нетипичный для той эпохи закругленный зал. Детсад работал здесь до 2011 года, но был закрыт из-за несоответствия современным нормам. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это одно из немногих подобных зданий 1930-х годов, построенных по авторскому, а не по массовому проекту.

"Надеюсь, что в ближайшее время у здания появится новый собственник, который бережно отреставрирует этот уникальный объект культурного наследия и подарит ему новую жизнь", – сказал Емельянов.

Ранее в Москве согласовали проект приспособления ОКН регионального значения "Кинотеатр "Победа", расположенный в Таганском районе. Здание было построено в 1957 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского. В настоящее время там работает Московский детский театр марионеток. Ожидается, что специалисты приведут в порядок фасады, исторические интерьеры 1950-х годов, а также капитальные стены, перекрытия, опоры, лестницы и прочие декоративные элементы.

