Переулки районов Арбат и Хамовники благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве специалисты приступили к инженерной подготовке перед началом работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, работы будут проходить в переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотников, Гагаринском, Большом Афанасьевском, Чертольском, Большом Левшинском, Большом и Малом Могильцевских, Староконюшенном, Хрущевском, Нащокинском, Большом и Малом Власьевских, Чистом, Пречистенском и Кривоарбатском.

Бирюков подчеркнул, что специалисты сохранят все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, отреставрируют старинные ограждения.

В ходе работ будет заменен асфальт, появятся карманы для парковки автомобилей, установят свыше 500 фонарей и уличных торшеров. Специалисты обновят газоны, высадят деревья и кустарники.

Кроме того, планируется отремонтировать 11 фасадов зданий, в шести из которых приведут в порядок и кровлю.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Специалисты заменят во дворах асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные места для парковок. Также обновят площадки для детей и занятий спортом, установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Бирюков отметил, что в рамках работ заменят или установят новые малые архитектурные формы.