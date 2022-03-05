Переулки районов Арбат и Хамовники благоустроят

07:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве специалисты приступили к инженерной подготовке перед началом работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
"В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, работы будут проходить в переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотников, Гагаринском, Большом Афанасьевском, Чертольском, Большом Левшинском, Большом и Малом Могильцевских, Староконюшенном, Хрущевском, Нащокинском, Большом и Малом Власьевских, Чистом, Пречистенском и Кривоарбатском.
Бирюков подчеркнул, что специалисты сохранят все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, отреставрируют старинные ограждения.
В ходе работ будет заменен асфальт, появятся карманы для парковки автомобилей, установят свыше 500 фонарей и уличных торшеров. Специалисты обновят газоны, высадят деревья и кустарники.
Кроме того, планируется отремонтировать 11 фасадов зданий, в шести из которых приведут в порядок и кровлю.
Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Специалисты заменят во дворах асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные места для парковок. Также обновят площадки для детей и занятий спортом, установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Бирюков отметил, что в рамках работ заменят или установят новые малые архитектурные формы.
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