Более 2,3 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве в 2022 году благоустроят более 2,3 тысячи столичных дворов, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что общая площадь благоустройства составит около 1,8 тысячи гектаров.
"Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Специалисты заменят во дворах асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные места для парковок. Также обновят площадки для детей и занятий спортом, установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.
Бирюков отметил, что в рамках работ заменят или установят новые малые архитектурные формы.
"Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", – добавил заммэра.
Кроме того, дворовые территории озеленят.
Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.
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