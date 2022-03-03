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Москва 24

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город

07:42

Более 2,3 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

городблагоустройство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве в 2022 году благоустроят более 2,3 тысячи столичных дворов, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что общая площадь благоустройства составит около 1,8 тысячи гектаров.

"Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Специалисты заменят во дворах асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные места для парковок. Также обновят площадки для детей и занятий спортом, установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

Бирюков отметил, что в рамках работ заменят или установят новые малые архитектурные формы.

"Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", – добавил заммэра.

Кроме того, дворовые территории озеленят.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.

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