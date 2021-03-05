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Культура

10:26

Главархив открыл доступ ко всем документам об утраченных храмах и монастырях

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/рисунок фасада Церкви Преображения Господня в селе Спас-Тушино. Проект архитектора Д. Чичагова. 1874 год. Главархив Москвы

Специалистам Главархива столицы и Госинспекции удалось найти цветные акварельные рисунки фасадов, планы и чертежи построек, которые были снесены в 1920–1930-х годах.

Главархив опубликовал уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что документы позволяют узнать об историческом облике города.

"В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи", – рассказала Ракова.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с октября прошлого года было выявлено более 300 ценных и уникальных документов.

"Теперь все эти материалы размещены на сайте Главархива Москвы и находятся в открытом доступе", – подчеркнул Ефимов.

Среди наиболее значимых документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле. Кроме того, в число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Также все желающие могут посмотреть документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского.

В 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов. В частности, совместно с центрами госуслуг в мае был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Основой для него послужили около 7 500 документов и предметов военного времени.

Также в декабре Главархив и Госинспекция по недвижимости запустили проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. За первые два месяца они собрали утраченные в 1920–1930-х годах документы на 20 московских церквей и часовен.

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