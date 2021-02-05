Начался завершающий этап реконструкции РНЦХ имени академика Петровского в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Начался завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского в Хамовниках. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
"В районе Хамовники Центрального административного округа столицы начался завершающий этап реконструкции корпуса "В" Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Реконструкция корпуса, расположенного на пересечении улицы Погодинская и Абрикосовского переулка финансируется из федерального бюджета", – говорится в сообщении.
Руководитель ведомства Сергей Левкин напомнил, что реконструкция здания была начата в 2012 году, но была приостановлена в 2016 году из-за проблем с финансированием и необходимости доработать проект в соответствии с новыми требованиями.
В проекте реконструкции здания предусмотрены капитальный ремонт существующий части центра, возведений дополнительных этажей, двух пристроек и лифтовых групп.
После окончания всех работ площадь корпуса составит 39,4 тысячи квадратных метров. В нем разместятся отделения микрохирургии, нейрохирургии, хирургии печени и пересадки почек, хирургии пищевода и желудка и другие.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице завершится ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. По словам мэра, в столице созданы шесть онкологических центров, оснащенных современным оборудованием, мощными лабораториями и необходимой логистикой, в них же сформированы амбулаторные центры.
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