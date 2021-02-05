Реконструкцию Краснобогатырской улицы планируют завершить в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы по реконструкции Краснобогатырской улицы планируют завершить во II квартале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, подрядная организация для проведения работ уже выбрана – это ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО".

"На первом этапе предстоит построить проектируемый проезд № 422, мост через реку Яузу протяженностью 42,67 метра, подпорные стенки", – уточнил специалист.

По проекту, ширина проезжей части нового проезда составит 13,5 метра. Автомобили смогут проезжать по двум полосам в каждом из направлений движения. Для пешеходов сформируют тротуары шириной 2,25 метра. Кроме того, на пересечении проезда с проспектом Ветеранов установят новый светофор.

Ранее сообщалось, что на Краснобогатырской улице планируется построить транспортный тоннель. Расположится он в районе Богородского кладбище. Благодаря реконструкции улиц получится улучшить транспортную доступность районов Богородское, Преображенское и Сокольники.

