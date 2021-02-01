Транспортный тоннель построят на Краснобогатырской улице

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

На востоке столицы планируют реконструировать Краснобогатырскую улицу и построить автомобильный тоннель у Богородского кладбища. Об этом заявили представители Москомархитектуры.

Благодаря реконструкции улиц получится улучшить транспортную доступность районов Богородское, Преображенское и Сокольники.

"Проект предполагает строительство нового автомобильного тоннеля и реконструкцию улицы Краснобогатырской на участке от Ростокинского проезда до улицы Большой Черкизовской", – сказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Планируется, что длина дорог в рамках реконструкции составит свыше четырех километров. Еще там обустроят обособленную трамвайную линию. В результате автомобильные и трамвайные потоки будут разделены.

Ожидается постройка дополнительных проездов, в том числе проектируемого проезда № 1.

В ведомстве добавили, что с появлением тоннеля значительно снизит загруженность этого участка. Помимо того, в планах сооружение дополнительных проездов и реконструкция улиц.

Ранее говорилось, что у "Москва-Сити" могут построить эстакаду с дополнительным съездом с ТТК. Пространство перед выходом со станции метро "Международная" и станции МЦК "Деловой центр" будет благоустроено в пристанционную площадь с линейным парком.