Строительство эстакады через Можайское шоссе планируется завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство эстакады основного хода через Можайское шоссе планируется завершить до конца года, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия нового путепровода через МЖД у станции Жаворонки.

Мэр отметил, что эстакада свяжет 1-ю Советскую улицу и 2-е Успенское шоссе.

Также Собянин рассказал о планах по реконструкции участка Можайского шоссе в районе села Жаворонки, участка 1-й Советской улицы, строительстве правоповоротных съездов с Можайского и 2-го Успенского шоссе на 1-ю Советскую улицу и бокового проезда Можайского шоссе вдоль СНТ "Жаворонки-Север".

Уточняется, что объекты второго этапа строительства готовы на 70%.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления Московской железной дороги. Он подчеркнул, что этот объект является очень важным, поскольку соединяет несколько магистралей.

По словам мэра, путепровод в Жаворонках стал 17-м по счету через железнодорожные пути, который был построен либо реконструирован за последние годы.

