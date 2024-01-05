В 2023 году в САО одобрили семь проектов новых домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четырех районах Северного административного округа Москвы в 2023 году были согласованы проекты домов по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков, в 2023 году эксперты одобрили семь проектов для строительства новых жилых домов по программе реновации в четырех районах на севере Москвы: Коптево, Дмитровский, Савеловский и Бескудниковский районы.

"Все проекты включают возведение новостроек, куда будут переезжать участники программы реновации, и благоустройство прилегающей территории", – сообщил Щербаков.

Помимо этого, в ходе экспертизы специалисты проводят анализ сметных показателей. Благодаря сопоставлению данных с актуальными стоимостными показателями из сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 может быть обеспечено снижение сметной стоимости строительных проектов.

Ранее сообщалось, что порядка 200 домов планируется демонтировать в 2024 году в Москве по программе реновации. Как отметил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, в 2023 году было снесено более 200 домов по программе реновации. С начала реализации программы по технологии умного сноса демонтировано порядка 340 домов.