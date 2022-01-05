На катке ВДНХ пройдет День рождественских пожеланий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
День рождественских пожеланий пройдет 7 января на катке ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.
В рамках праздничного мероприятия москвичи и гости столицы смогут обменяться поздравительными открытками и поучаствовать в тематической анимационной программе. Организаторы подготовили для гостей также и праздничные экскурсии и представления.
Обменяться рождественскими открытками смогут все гости ледовой площадки на ВДНХ. С 10:30 до 14:30 и с 17:00 до 21:00 на катке около трех главных павильонов проката и экспресс-павильона поставят почтовые ящики. Помогут с написанием и получением письма аниматоры в костюмах Снегурочки и снеговика.
Также 7 января с 10:30 до 13:00 и с 17:30 до 20:30 на катке будет организована тематическая спортивно-развлекательная программа. Гости смогут присоединиться к зарядке на коньках, танцевальным мастер-классам и анимации на детском катке, которая пройдет с участием аниматоров в костюмах ангелов.
Городские катки и парки развлечений стали в новогодние дни точками притяжений. Одно из самых востребованных мест – каток на ВДНХ, который является крупнейшей площадкой Москвы.
Кроме того, новогоднюю ночь на ВДНХ в Москве встретили более 53 тысяч человек. Из них 4,6 тысячи решили отметить праздник именно на самом большом катке столицы. Для гостей площадки подготовили развлекательные программы, выступления фигуристов, яркие шоу и концерт с участием популярных артистов.
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