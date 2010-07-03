Прививочную кампанию от гриппа в Москве продлили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прививочную кампанию от гриппа в столице продлили на месяц, сообщает Агентство "Москва". Граждане от 18 лет смогут пройти вакцинацию до конца декабря.

Изначально кампания, стартовавшая 30 сентября, должна была завершиться 30 ноября. Однако столичный департамент здравоохранения решил продлить ее для тех, кто по различным причинам не успел посетить врача и сделать бесплатную прививку.

Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках и их филиалах. В первую очередь врачи рекомендуют посетить врача тем, кто находится в группе риска, – это беременные женщины, пожилые и люди, имеющие хронические заболевания. Отмечается, что они более подвержены тяжелому течению болезни и развитию осложнений.

В Депздраве напомнили, что в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом среди привитых горожан.

Ранее сообщалось, что с начала прививочной кампании почти 66 миллионов россиян прошли вакцинацию против гриппа и ОРВИ. На 2 декабря 2019 года за счет средств федерального бюджета привито более 17,5 миллиона детей и 40,4 миллиона взрослых. За счет других источников привито более 7,2 миллиона человек, в том числе за счет работодателей – более 5 миллионов. В целом в стране привито более 65,59 миллиона человек (45,3% от численности населения).

В Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже, чем один случай на миллион. При использовании антибиотиков риск развития шока составляет 10 случаев на миллион, пояснили в ведомстве.

В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.

