Столичные музеи откроют ряд выставок в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские музеи откроют в ноябре несколько выставок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 2 ноября в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка " Такое разное Царицыно. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из коллекции музея". На ней продемонстрируют живописные полотна, графические листы, деревянные шкатулки и другие экспонаты.

В Государственном Дарвиновском музее 3 ноября представят экспозицию "Истории плюшевых мишек, или Мишка не игрушка". Посетители смогут увидеть игрушечных медведей с разными историями создания. В частности, на выставке покажут винтажных медведей из СССР и фигуры, созданные при помощи нейросетей и 3D-печати.

Выставка "И.С. Тургенев. Из истории кинематографа" откроется в Государственном музее А. С. Пушкина 10 ноября. Ее приурочат к 205-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Посетителям расскажут, как творчество писателя отразилось в кинематографе.

Любители современного искусства смогут посетить выставку "Дмитрий Налбандян. НЕВОЗМОЖНОЕНЕВОЗМОЖНО" в музее на улице Петровке. На выставке покажут работы из коллекций Московского музея современного искусства, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и других.

Между тем по случаю Дня народного единства столичный Дептранс и Русское географическое общество открыли две экспозиции в метро. Фотовыставки "Многонациональная Россия" и "Россия в лицах" разместились в переходах между станциями. Ознакомиться с работами можно до 16 ноября.



Выставка-форум "Россия" начнет работу на ВДНХ 4 ноября